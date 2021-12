O POS volve a enfrontar ao goberno e á oposición na vila da Barca

Muxía. A historia repítese en Muxía. O último pleno rematou de xeito abrupto, co abandono da sesión de todos os edís da oposición (PP, BNG e non adscritos), despois dun tenso debate e de que o alcalde, Iago Toba (PSOE) expulsase á edil popular Sofía López.

A chispa saltou cando os grupos opositores intentaron presentar, por vía de urxencia, unha proposta que incluía catro proxectos para incluir no POS-2022. A ausencia de varios concelleiros impediu que prosperase a urxencia, xa que non acadaron a maioría absoluta. "Saíulles bastante mal a xogada”, afirmou o alcalde, que acusou á oposición de querer “obstaculizar e apartar” ao goberno.

Pola súa banda, a portavoz do PP, Sandra Vilela, acusou ao rexedor de ofrecer diálogo “a través da prensa e no Facebook”. O ano pasado, engadiu, “criticounos por non presentar unha alternativa e agora faino por presentala”, ao tempo que lle recordou que “non ten maioría absoluta e ten que contar coa oposición”.

Tamén o edil do BNG, Carlos Fernández, acusou ao alcalde de incumprir a súa palabra. “Dixo que me ía chamar para negociar o POS e non o fixo, e despois anuncia no seu Facebook a proposta de obras. Cando se negocia algo faise onde hai que facelo”, afirmou. Acusou ademais ó rexedor de expulsar á edil popular “por nada”.

Iago Toba considera que a oposición pretende “impoñer unha serie de intervencións no POS. Este goberno quere dialogar, con propostas e feitos, pero a oposición non están pola labor e prefire facer este tipo de manobras”. Lembra que, como anunciara días atrás, a intención do executivo é crear unha Comisión de Urbanismo para debater os proxectos do POS “e cando ía expoñer a proposta no pleno tomaron a palabra para presentar unha moción de urxencia”.

Na referida moción, a oposición propoñía a inclusión de catro proxectos: a segunda fase do saneamento de Frixe, a substitución da depuradora de Quintáns, a mellora dos camiños interiores de Sorna e o asfaltado e a limpeza de cunetas na estrada de Armear a Labexo. Os concelleiros de PP, BNG e non adscritos din non entender a actitude do alcalde “pois tres deses proxectos xa foran falados co goberno que, ademais, pode propoñer as obras que queira para completar o POS”.

Apoio ao sector da pesca e do marisqueo

Antes da liorta verbal entre goberno e oposición, a unanimidade presidiu unha sesión na que se aprobou a moción presentada en nome da Confraría de Pescadores de Muxía, amosando todos os concelleiros o seu apoio ao sector da pesca e do marisqueo ante o conflito xurdido entre os percebeiros e os profesionais da mexilla.

Tamén foi refrendada, por unanimidade, unha subvención nominativa de algo máis de 200.000 euros para o arranxo da estrada de Leis.