O PP de Muxía advirte que non permitirán que se “malgaste” o remanente

O PP de Muxía, a través da súa portavoz, Sandra Vilela, recordalle ó gobernó local “que se atopa en minoría no pleno municipal” e recordalle que se os populares non se abstivesen “o seu goberno non sacaría adiante o plan provincial”.

“Estamos fartos da manipulación. Se non apoiamos o POS foi porque non estábamos de acordo ca maioría das intervencións, existían outras prioridades que, ademais deixamos claras no pleno municipal. Se o alcalde non o entende é simplemente porque non escoita. Sen embargo, abstivémonos”, afirma Vilela.

Os populares recordan que expuxeron os argumentos para non apoialo no pleno e que son o suficientemente contundentes como para haber votado en contra. “Temos varios dos nosos núcleos con problemas no abastecemento de auga como Suxo, Castelo, Agranzón ou o propio pobo de Muxía, moitos problemas de saneamento en distintas zonas do concello por non falar do estado dos camiños interiores de moitas das nosas aldeas ou os camiños de monte tan importantes para o sector agrícola e, por elo, entendemos que o proxecto do POS era mediocre e evidencia a falta de coñecemento que ten o alcalde do territorio que se supón que debe gobernar. Aínda así, non queremos que se perdan os recursos”, explica a portavoz do PP.

Sen embargo, dende o PP expoñen que unha cousa é non perder recursos de outras administracións “e outra permitir que siga malgastando os cartos dos veciños”, en referencia ó remanente de tesourería. “Quedan 2 millóns e pico de euros no banco, dos máis de 3 que recibiu e nós non imos a ser cómplices de que os aforros dos muxiáns se malgasten”, afirma Vilela.

O concello, engade, “está totalmente abandonado e as necesidades sen atender e non imos a seguir permitíndolle, alo menos nós, que malgaste os cartos que son de todos”.

Este goberno, sinalan os populares, leva gastados entre remanente, presupostos e cartos de outras administracións cerca de 6 millóns de euros nestes dous anos “e non fixo absolutamente nada, polo que ou negocia e leva proxectos serios e cambia a forma de gobernar ou a nosa postura será unha negativa clara”.