O Saltarín desfrutou dun serán cos rapaces de Lires

Cee. A mestra e escritora ceense Guadalupe Vázquez achegouse ata a escola de Lires para presentarlles aos nenos e nenas da parroquia de Lires o seu libro Voa, Saltarín, ata a Fin da Terra! Fly, little Grasshopper, to the end of the World!, un dos tres contos bilingües (galego-inglés) que xa ten publicados. Son libros pensados para que os pequenos aprendan a través do xogo e o movemento, ao tempo que “canalizan altos niveis de enerxía de maneira positiva, traballando tamén as emocións”, afirma a autora.

Así o fixo a rapazada de Lires. Todos os presentes participaron activamente no acto, que tivo unha excelente acollida. O saltón Saltarín fixo que as nenas e nenos o imitasen choutando, correndo e bailando guiados polo protagonista do conto e a súa creadora.

Guadalupe agradece á Asociación Cultural Pedras Miúdas e “de xeito especial, a Serxio Domínguez, a súa colaboración na organización do encontro”. M. L.