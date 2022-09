O Tribunal Supremo ratifica a anulación do ERTE de Xeal de abril a xuño de 2020

CEE. O Tribunal Supremo desestimou o recurso de casación interposto por XEAL contra a sentenza do TSXG que anulou o ERTE por causas organizativas imposto de maneira unilateral pola empresa entre abril e xuño de 2020. Con esta resolución (que esgota a vía xudicial) o Supremo ratifica que non existían causas organizativas e que o único que buscaba a empresa era aproveitarse da pandemia para aforrar cartos e avanzar no plan de recorte da produción. O ERTE estivo vixente entre os días 21 e abril e 3 de xullo de 2020 e afectou a 213 traballadores das fábricas de Cee e Dumbría e das centrais hidroeléctricas e a outras 18 persoas de Operacións e Mantemento. A notificación do Supremo coñécese ás portas de iniciarse o calendario de mobilizacións para esixirlle á empresa un plan industrial e de viabilidade das citadas fábricas. c.g.