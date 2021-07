Obradoiro de fiado do liño no patio do castelo de Vimianzo

Este sábado 3 de xullo arrincan os obradoiros de artesanía no patio do castelo de Vimianzo coa actividade de fiado do liño coa Asociación Amigos do Liño de Galicia. Comeza así a Mostra de Artesanía en Vivo, ás 11.00 horas e a inscrición estará dispoñible no seguinte enderezo: https://www.vimianzo.gal/axenda.php?id=1203&idioma=gl&sec=94

Será a primeira dun compendio de actividades que buscan poñer en valor os produtos de manufactura de toda a Costa da Morte, como o propio liño, a palla de Baíñas ou a olaría de Buño. As prazas estarán limitadas a 12 persoas adultas ou menores a partir de 8 anos acompañados dunha persoa adulta. Desde o Concello de Vimianzo aproveitan a ocasión para convidar á veciñanza a engalanar as súas fiestras e balcóns de cara unha nova edición do Asalto ao Castelo, que non poderá celebrarse como de costume pero que servirá de previa para a conmemoración do XXV aniversario.