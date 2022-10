Obradoiro de Samaín e unha degustación de castañas nas Torres do Allo

Zas. Este ano retornan ás Torres do Allo (Zas) dúas das festas máis tradicionais do outono: o magosto e o Samaín, con actividades organizadas polo Concello coa colaboración da Deputación da Coruña.

O próximo sábado 29 de outubro comezarase celebrando o Samaín cun obradoiro especial de decoración, dirixido a nenos e nenas de 4 a 12 anos. Este taller impartirase a partir das 16.00 horas.

Para participar será preciso inscribirse previamente nos centros socioculturais de Zas ou Baio (chamando ó 981 751 398 ou ó 981 718 056). Outra opción é enviar un correo electrónico ao enderezo info@torresdoallo.gal. As prazas serán limitadas.

Despois, a partir das 18.00 horas, celebrarase o tradicional Magosto do Allo, acompañado de música a cargo da Asociación Cultural Adro e da Asociación Baile Tradicional Churía. Haberá castañas para todas as persoas que se queiran achegar ata o pazo máis antigo de Galicia.

Para rematar a xornada, a partir das oito e media da tarde, Brais das Hortas amenizará unha sesión de Contos para caghar patatillas, contos de pedras que se converten en xigantes, un romance galego que canta a aposta de dous amigos nun cemiterio, un león e unha elefanta no medio da noite na sabana africana e unha nena que escoita por vez primeira a tormenta.

Todas as actividades son de balde e están orientadas para todos os públicos, segundo informan dende o Concello, que segue a dinamizar e a encher de actividades lúdicas e culturais as Torres do Allo. M. L.