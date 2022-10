Obradoiros de astronomía e entomoloxía en Cee no marco do Mes da Fundación

Cee. O Mes da Fundación Fernando Blanco de Lema, de Cee, continúa esta semana con tres novas citas, que pecharán outro outubro cargado de propostas educativas e culturais.

Este martes, día 25, impartiranse os obradoiros de astronomía Navegando polo Universo, a cargo de Íñigo de la Quadra-Salcedo. Neles participarán os alumnos e alumnas de 5º de Primaria do CEIP Eugenio López e do CPR Manuela Rial Mouzo.

O xoves, día 27, terán lugar os obradoiros de entomoloxía Mundo Bichos, con Miguel Santamaría. Neste caso están dirixidos aos escolares de 3º de Primaria do CEIP Eugenio López e o CPR Manuela Rial.

A programación do Mes da Fundación Fernando Blanco pecharase o vindeiro sábado, día 29, na Casa da Cultura de Cee coa representación de A derradeira bala, un espectáculo da compañía teatral Farándula Velutina. A cita é ás 20.30 horas e a función é aberta a todos os públicos.

Todo despois dun fin de semana intenso, no que Cee acolleu ao fotógrafo Xurxo Lobato, que ademais é académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes. Na conferencia do pasado sábado, titulada A linguaxe da fotografía, fixo un percorrido por fotografías da súa autoría que para el teñen, polo distintos motivos, un significado especial. Entre elas, a icónica instantánea do Prestige xusto antes de afundirse fronte á nosa costa, fotografía que está a piques de cumprir o seu vixésimo aniversario, e pola que recibiu o Premio Ortega y Gasset no 2003. J. M.