Ofrecen a que fora escola de Xaviña para convertela en Casa do Maior

Camariñas. O Concello de Camariñas acordou ofertar o antigo colexio de Xaviña para que funcione como casa do maior, un pequeno centro de día que a Consellería de Política Social fomenta no rural para cubrir este servizo.

Trala desafección definitiva, aprobada no 2020, o Concello cre que o local é apto para acoller dito servizo e ofrece para isto dúas aulas da planta baixa. No mes de marzo a Xunta aprobou as bases para a concesión de axudas para a posta en marcha de casas do maior polo que o servizo estará financiado integramente pola administración autonómica. Así, a través deste acordo ponse a disposición das persoas promotoras de proxectos de casas de maiores o colexio de Xaviña para presentar as correspondentes solicitudes de participación nesta convocatoria de subvencións autonómicas.

Unha das condicións que se establecen é o compromiso dos promotores de realizar as obras de adaptación do inmoble e a dotación do mobiliario necesario. A duración máxima de autorización de ocupación será de 5 anos.

A alcaldesa, Sandra Insua, destacou que “queremos colaborar no fomento da autonomía das persoas maiores e este é un servizo necesario e demandado”. J. M. RAMOS