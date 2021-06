Os edís de Adiante Vimianzo non cobrarán por asistir ao último pleno

Os concelleiros de Adiante Vimianzo renunciaron á asignaciación correspondente pola asistencia ao pleno ordinario do pasado día 28 de maio, “que tivo unha duración de 3 minutos ao carecer de contido”.

Din que non é a primeira vez que isto acontece, “pois os plenos baleiros de contido repetíronse en varias ocasións nestes dous anos de lexislatura presididos por Mónica Rodríguez (PSOE)”. Lembran que o 30 de abril, celebrouse outra sesión de 6 minutos “e tres días antes celebrábase un pleno extraordinario para debater un único punto”, polo que xa advertiron “da innecesaria convocatoria das dúas sesións, xa que a alcaldesa está facultada para adiantar a ordinaria se o considera necesario”.

A pesar desta advertencia, engaden, “do que é a todas luces un despilfarro de cartos públicos, neste mes volveu repetirse a mesma circunstancia. Ante esta reiteración, decidiron presentar un escrito de renuncia á asignación correspondente dos 5 concelleiros e concelleiras de Adiante Vimianzo, pois consideran “que non se debe cobrar a asistencia a este órgano cando non se está respectando a función do mesmo”. Aseguran que este goberno municipal “entende o pleno como un lugar no que os concelleiros e concelleiras que non teñen dedicación exclusiva poidan sacar rendemento económico do concello”.

Sinalan ademais que o feito de que os plenos estean baleiros de contido “ten que ver tamén con evitar a toda costa, o necesario control ao que todo goberno debe estar supeditado, levando unicamente ás sesións plenarias aquelas cuestións nas que é estritamente necesario o apoio de toda a corporación, o que non deixa de ser preocupante sobre todo nun goberno en minoría, quedando en evidencia a falta de iniciativa, de proxecto e de xestión”.