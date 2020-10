Outono artístico, humorístico e musical na Costa da Morte

A chegada do outono enche a Costa da Morte de propostas de ocio moi variadas e para todos os públicos. Nesta primeira fin de semana de outubro as principais protagonistas serán a arte, a literatura, a música e o humor.

En Carballo este sábado teñen unha dobre cita. Na Galería Manolo Eirín inaugúrase Desnu-2, unha mostra artística que naceu da experiencia do confinamento. Dous autores, Peter Kramer (Dinamarca, 1959) e Manolo Eirín (Fisterra, 1967), romperon o illamento a través das súas obras.

Eirín remitiu por correo ordinario a Kramer, artista que representa na súa galería, unha máscara para que a customizara. O danés respondeu polo mesmo medio ao fisterrán cunha postal feita en madeira atopada na praia e intervida polos nós de algodón. Esta necesidade de comunicarse a través da arte, pero tamén interpersoalmente durante a pandemia, e á base da mostra que hoxe se inaugura na capital bergantiñana.

De ahí o nome da exposición, Desnu-2, que fai referencia á produción de dous artistas, aos nós emocionais e artísticos que trazaron durante o confinamento, á catarse que acompaña a calquera proceso creativo e tamén á técnica realizada en algodón por Peter Kramer.

O resultado son un conxunto de obras formadas por corenta e cinco postais de madeira forrada en nós de algodón, que Kramer enviará por correo ordinario aos seus compradores, e unha colección de xeometrías do mesmo autor. En diálogo con esta obra, o artista e galerista Manolo Eirín expón unha serie de cadros vexetais realizados en grafito sobre lenzo e a súa propia colección de xeometrías.

O acto inaugural da mostra prolongarase desde as 12.00 ata as 18.00 horas coa fin de espaciar as visitas. A cita é na Galería Manolo Eirín, situada nos números 17-19 da rúa da Estrela da vila de Carballo.

A segunda cita na capital de Bergantiños é no Estudo Garabato, donde desde as 19.00 ás 21.00 horas terá lugar a presentación do libro Relaciones de amor?, a primeira obra de Lou7go, na que explora actitudes que “todos os seres humanos dominan á perfección, que son basicamente buscar o conflito en todo o que teña relación con iso, que pensemos que é o amor, aínda que logo non se estea dacordo con que o amor e o conflito varíen xuntos. O ser humano pensa que ten relacións amorosas, pero no nivel en que se atopa non pode gozar diso tan sagrado que supostamente é, xa que todos os acercamentos se quedan en relacións infantís que o único ao que levan e ao sufrimento piscolóxico, dor evitable sempre que un teña alcanzado unha certa madurez emocional”, afirma.

Historias insolentes e outras non tanto que fan do mencionado libro un espello onde verse reflexado, e convidan a opinar sobre se o que vemos son actos amorosos ou simplemente rasgos de personalidades enfermas.

Pola súa banda, na Laracha o grupo A Roda ofrecerá hoxe un concerto na casa da cultura, a partir das 21.00 horas. A entrada é gratuíta ata completar o aforo máximo permitido polas autoridades sanitarias. A actuación está organizada polo Concello coa colaboración da Secretaría Xeral de Política Lingüística.

E en Vimianzo continúa a programación cultural de outono co espectáculo Conta... vacas, guerras, porcos e cregos, de Quico Cadaval. A billeteira estará aberta desde as sete e media da tarde. Hoxe tamén haberá humor en Camariñas, onde Oswaldo Digón presentará Anecdoloxía. A actuación comezará ás 21.00 horas na Casa de Pedra e a entrada ó citado espectáculo é de balde.