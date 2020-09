Outono de contos para animar aos cativos da Costa da Morte

Nesta nova normalidade que nos toca vivir por mor da pandemia do covid-19, os concellos da Costa da Morte queren facer máis levadeiro o outono aos máis pequenos da casa e farano con contos e outros espectáculos cos que, ademais de divertirse, tamén aprenderán.

En Vimianzo xa botou a andar o Outono Rebuldeiro co que se pretende encher de risas as tardes dos sábados e domingos ata decembro. A vindeira cita será o 11 de outubro. Culturactiva achegará á capital de Soneira Pistactiva, un combinado de circo galego con Isla Letriska e Sue Moreno.

Pedro Brandariz e os seus Contos de Michos serán os seguintes convidados (o 24 de outubro). Partindo de historias divertidas artellará unha sesión de educación en valores co autoconcepto e autoestima como ideas a transmitir. Ao día seguinte, será a quenda de Raquel Queizás e o seu Xogo de Nano, un espectáculo de narración oral que fomenta a socialización en galego e a transmisión interxeracional da lingua. Outubro pecharase coa actividade de contacontos ilustrado Coñecendo a Carvalho Calero (día 31).

En novembro, chegará a Vimianzo o espectáculo musical e teatral Ris ras, de Baobab (día 8) e Producións Dispersas presentará Tódalas maravillas do mundo (día 22).

Ademais, no marco do programa Ler conta moito hai programados actos para conmemorar o Día da Biblioteca o 20 e 21 de outubro. Será a vimiancesa Soraya Lema quen contará as aventuras de Pedriña na montaña, nos Penedos de Pasarela.

A entrada aos espectáculos, que comezarán ás 18.30 horas, é de balde con reserva previa na billeteira da casa da cultura, de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas.

Na Laracha o venres comezou o Outono de Contos, que encherá as bibliotecas da capital municipal, Paiosaco e Caión, para ofrecer aos nenos e nenas unha alternativa divertida para o seu tempo de ocio, favorecer a conciliación da vida persoal e laboral dos seus pais, e tamén para fomentar a lectura.

No centro de lectura da Laracha poderán gozar en outubro de Qué animaliño é?, de Trémola Teatro (día 4, 12.00 horas); Estrafalaria, de Xarope Tulú (día 6, 18.00 h.); e Contacontos, de Migallas Teatro (día 16, 18.00 h.). A Caión chegarán O xigante, de Elefante Elegante (día 9, 18.00 h.) e Os soños na Galiola, de Títeres Alakrán (día 20, 18.00 h.).

En Paiosaco poderán desfrutar cos Contos da Bruxa Chispín, de Teatro Calavera (día 14, 18.00 h.) e Aprendendo a querer, de Trinke Trinke (día 23, 18.00 horas). É obrigatorio o uso de máscara.

Pola súa banda, en Zas as bibliotecas encheranse tamén de vida con divertidas historias. A primeira chegará o martes, día 29 de setembro, ao centro de lectura de Baio da man de Polo Correo do Vento con Coñecendo a Carvalho Calero.

En outubro, Soraya Lema presentará Pedriña na montaña na Axencia de Lectura de Baio e Berrobambán levará á biblioteca de Zas Elas tres (a nai, a nena e a bruxa) e moitas outras (día 6)). Bandullo Azul traerá C@nta Contos - Flipa cos contos (día 8 en Baio); Ian&Elisa chegarán con Somos iguais na maxia (día 13 en Zas); Caxoto Contacontos con Miña casa, meu lar (día 15 en Baio); Pedro Brandariz con Contos de michos (día 20, en Zas); Trinke Trinke Teatro con Aprendendo a querer (día 22 en Baio e día 27 en Zas); e Polo Correo do Vento con Mario pensaba que o galego non servía para nada (día 29 en Zas). No mes de novembro haberá catro sesións máis. Comezará Trinke Trinke con Viaxe pola Galicia encantada (día 3 en Zas e día 17 en Baio); Caxoto Contacontos con Planeta LGTB (día 11 en Baio e o día 25 na biblioteca de Zas).