Papá Noel conectará cos máis novos de Dumbría

COSTA DA MORTE. Os nenos e nenas de Dumbría poderán conectar de xeito telemático con Papá Noel desde as aulas de informática das distintas casas de cultura do municipio. As conexións con Laponia xa comezaron o pasado luns e manteranse ata o venres, día 17. Ademais, o Concello programou novos obradoiros de cociña infantil que se desenvolverán en turnos e grupos pequenos no Ézaro (día 22); O Conco (23); Berdeogas (28), Olveira (30), Bustelo (3 de xaneiro) e Buxantes (día 4). En todos os casos serán de 16.00 a 20.00 horas. No mesmo horario impartiranse clases de manualidades infantís entre o 21 e o 29 de decembro. A programación cultural complementarase co concerto de Truque Matruque (día 17 en Olveira), as funcións de Títeres Cascanueces (día 29 no Conco) e Cachirulo (día 30 en Buxantes), a maxia do Mago Teto (3 de xaneiro no Ézaro) e o contacontos Kamishibai (o 4 en Berdeogas). E o día 5 os Reis Magos visitarán as casas culturais. J. M.