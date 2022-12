Papá Noel visita a escola infantil Os Vimianciños e a residencia xeriátrica

Ata a capital de Soneira achegouse estes días Papá Noel. Despois de visitar onte os colexios de Baíñas e Vimianzo, hoxe achegarase á Escola Infantil Municipal Os Vimianciños e o xeriátrico.

O venres, día 23, acenderase o Cepo de Nadal na lareira do castelo de Vimianzo, a partir das 10.30 horas. Tamén se inaugurará a exposición de postais de Nadal e entregaranse os premios aos escolares gañadores, a partir das 12.00 horas na sala de exposicións da casa da cultura.

Pola tarde, de 17.00 a 20.00 horas haberá actividades de animación de rúa, nas que participará Papá Noel, que será recibido o día de Noiteboa ás 12.30 horas na casa da cultura. Pola mañá, haberá tamén festa de Nadal coa compañía Teatro Calavera.

E para despedir o 2022, o Concello organizará o día 31, unha festa final de fin de ano con DJ Roquiño, a partir das 11.00 horas na Praza do Concello. Haberá música, inchables e moita diversión. As badaladas para os pequenos adiantaranse ás 12.00 horas.

O 5 de xaneiro chegarán os Reis Magos, que protagonizarán unha cabalgata que percorrerá todas as parroquias entre as 10.00 e as 19.00 horas. Rematarán a xornada na Praza do Concello, onde se celebrará a recepción real a partir das 20.00 horas.

As actividades de Nadal rematarán o 7 de xaneiro co concerto de piano de Marianna Prjevalsakaya, e o día 8 co Duatlón Cross de Reis.