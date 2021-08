Peche circense a un verán que fixo de Cee o epicentro cultural da Costa da Morte

A compañía Asacocirco puso punto e final a un intenso mes de actividade cultural e de ocio, festas da Xunqueira incluídas, que converteron un ano máis á vila de Cee en epicentro cultural da Costa da Morte. Desde a presentación literaria de Arantza Portabales o pasado 29 de xullo coa que se iniciaba a programación ata o show circense final, preto de cincuenta actividades para todo o tipo de públicos levaron a cultura as rúas e prazas ceenses ademáis de, loxicamente, ó auditorio Baldomero Cores da Casa de Cultura.

Literatura, exposicións, música e artes escénicas variadas nas que o teatro xogou un papel destacado foron a aposta deste ano do Concello de Cee que, unha vez máis, apostou por un sector tamén moi afectado polo pandemia.

A alcaldesa, Margarita Lamela, agradece a todo o persoal municipal das diferentes áreas involucradas, e de xeito especial ao técnico de Cultura, Víctor Castiñeira, así como a Protección Civil “o gran esforzo realizado para que todas as actividades se poidesen realizar de forma exemplar. E como non, darlle tamén as grazas ó público asistente ós diferentes actos pola súa colaboración, fundamental á hora de que a programación realizada resultase un éxito en todos os aspectos”.