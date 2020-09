Películas que debes ver se eres un amante da Costa da Morte

A bisbarra da Costa da Morte é unha zona que goza dun gran recoñecemento xa non só en Galicia, senón tamén nunha gran parte do mundo debido as súas paisaxes e beleza natural. Desde os faros e miradores, pasando polas súas montañas e cabos e rematando polas súas praias. Todo forma parte dun ecosistema incomparable para quen queira respirar aire fresco e alonxarse do estrés da vida cotiá.

Isto non pasou inadvertido para varios produtores e directores de cine, que viron nesta zona un lugar envidiable para rodar parte ou na súa totalidade as súas longametraxes:

1. Para que no me olvides: Esta obra estreada no 2005 e dirixida por Patricia Ferreira, foi nominada no seu momento a tres premios Goya, entre eles o de mellor actriz. Conta cun reparto no que destacan nomes da altura de Fernando Fernán Gómez, Marta Etura e Emma Vilarasau. Parte de este filme foi grabado en Fisterra, na fermosa praia de Langosteira.

2. Costa da Morte: O aclamado director galego Lois Patiño, integrado dentro do novo cinema galego, estreou esta película-documental no ano 2013, sendo moi ben recibida pola crítica, o que fixo que acumulara varios premios. O filme recorre varios puntos emblemáticos e concellos da zona.

3. Sicixia: Despois da efervescencia e éxito da Esmorga, baseada no libro de Blanco Amor, primeira película en galego nominada a un Goya, o seu director, Ignacio Vilar, apostou pola Costa da Morte para o seu novo proxecto. A obra recurriu a concellos como Dumbría, Cee, Fisterra, Muxía ou Camariñas para esta rodaxe.

4. A Mariñeira:

5. Lua Vermella: A segunda longametraxe de Lois Patiño, despois do éxito conseguido con Costa da Morte, tiña pensado ver a luz das taquillas de cine fai uns meses, mais a pandemia retrasou a súa chegada. A novidade desta cinta e que incorpora a actores non profesionais e con personaxes propios da vila como o Rubio, recoñecido buzo que rescatou máis de 30 cadáveres de náufragos ao longo dos anos.

Como bonus track cabe dicir que ata o xigante Netflix, lider absoluto das plataformas do audiovisual, apostou por Fisterra para un dos seus proxectos. Foi para promocionar unha das súas series, Altered Carbon. Baixo o título Bienvenidos a Fisterra, el pueblo de la Costa da Morte en el que nadie muere, o spot recurre a sátira e o humor para simular que sucedería nun mundo no que non houbera mortes.