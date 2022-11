Pérez Alberti axudará a interpretar os Penedos de Pasarela e Traba

Vimianzo. O catedrático de Xeografía Física da USC, Augusto Pérez Alberti, presentará o sábado, día 5 ás 20.00 horas, en Pasarela o seu último traballo denominado Novos datos para a interpretación das formas dos Penedos de Pasarela e Traba, da man do Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte (Semescom), a Asociación de Veciños de Pasarela (AsVePa) e a Plataforma SalvemoSOSPenedos.

Pérez Alberti foi o director do equipo da USC que levou a cabo en 2008 o traballo de investigación na área dos Penedos de Pasarela e Traba por encargo da Consellería de Medio Ambiente, traballo que levaría á Xunta á decisión de declarar Paisaxe Protexida esta paraxe singular (DOG 12-01-2009), que aínda hoxe é unha das dúas únicas paisaxe protexidas recoñecidas oficialmente.

Participou tamén moi activamente na elaboración, xunto co equipo do Consello da Cultura Galega, na redacción das alegacións presentadas por este organismo asesor do goberno galego, contra a instalación de eólicos na área da paisaxe protexida.

En setembro Pérez Alberti participou no Congreso Internacional de Xeomorfoloxía celebrado en Coímbra (Portugal) coa ponencia A paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, que despois publicaría na revista Nemus, de Castellón, consagrando os Penedos como lugar xeolóxico paisaxístico de importancia internacional.