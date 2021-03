Piden alongar o paseo para protexer as vivendas en Camariñas

Camariñas. A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, e o concelleiro de Medio Ambiente, Sergio Caamaño, reuníronse co Xefe da Demarcación de Costas, Rafael Eimil, para transmitirlle a urxencia de executar o proxecto do paseo marítimo de Area da Vila co obxectivo de protexer as vivendas da Avenida da Coruña da acción do mar.

No mes de novembro de 2020, nunha reunión telemática co subdirector xeral para a Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo, o Concello xa amosara a súa preocupación polo estado dos edificios e pedira que se dese luz verde á redacción do proxecto para executar a segunda fase do paseo.

A pasada semana o Concello encargou a un enxeñeiro industrial e a unha xeóloga que visitaran a zona para avaliar o seu estado actual e constataron que, tralos últimos temporais, se acelerou o proceso de erosión dos taludes, que se atopan en dominio público e dificultan a intervención. Sandra Insua explicou que “a Lei de Costas prohibe as actuacións en dominio público terrestre pero para impedir que esas vivendas sufran as consecuencias do cambio climático hai que buscar unha solución e o paseo marítimo creo que é a única”.

Rafael Eimil recoñeceu a dificultade da actuación pero comprometeuse a trasladar a problemática existente ao Ministerio de Transición Ecolóxica para atopar unha solución. A rexedora agradeceulle a predisposición e manifestou que ten a intención de ir a Madrid “para transmitir a inquedanza destes veciños”.