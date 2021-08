Piden apoio ao Goberno para construir o paseo marítimo de Area da Vila

A alcaldesa de Camariñas, Sandra Insua, solicitoulle ao delegado do Goberno, José Miñones, durante a súa primeira visita institucional ao Concello, que se busque de xeito urxente unha solución para poder construír o paseo marítimo de Area da Vila, que permitirá protexer ás vivendas alí situadas. A rexedora ensinoulle a zona e explicoulle que, tras un estudo encargado a un enxeñeiro industrial e a unha xeóloga, constataron que os temporais do último inverno aceleraron o proceso de erosión dos taludes que protexen da acción do mar as vivendas da Avenida da Coruña que se atopan en dominio público e que agora corren perigo de derrubamento.

“Había un proxecto do ano 2010 para construír un paseo marítimo que agora é inviable porque a Lei de Costas prohibe este tipo de actuacións pero cremos que é necesario redactar un novo que ocupe a zona de servidume, onde os terreos xa están expropiados e á disposición de Costas”, comentou Insua. No mes de novembro de 2020, nunha reunión telemática co subdirector xeral para a Protección de la Costa, Ángel Muñoz Cubillo, o Concello xa amosara a súa preocupación polo estado dos edificios e pedira que se dese luz verde á redacción dun novo proxecto para executar a segunda fase do paseo. E en marzo deste ano, nunha reunión co Xefe da Demarcación de Costas da Coruña, Rafael Eimil, volveuse a transmitir a urxencia de executar o proxecto do paseo marítimo.

Pola súa parte, José Miñones comprometeuse a “organizar no mes de setembro unha xuntanza xo Xefe de Costas para estudar as posibilidades de darlle unha solución definitiva ao paseo marítimo e ao problema das vivendas” e lembrou que “este paseo daralle continuidade á senda, que xa está aprobada a expensas dunha autorización de Patrimonio, e que unirá as praias de Area da Vila e Lingunde”. Abogou por un aproveitamento do litoral que combine o uso público coa protección dos ecosistemas costeiros, esenciais polo seu labor de barreira ante os efectos do cambio climático.

Anunciou ademais que o Ministerio para a Transición Ecolóxica financiar a construción da nova senda ciclable entre Camariñas e o cabo Vilán, que executará a Deputación da Coruña dentro do proxecto Senda dos Faros.