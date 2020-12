Piden que se contrate unha empresa externa para desinfectar os edificios públicos de Muxía

O grupo do Partido Popular de Muxía, a través da súa portavoz, Sandra Vilela, remitiu un escrito ó goberno municipal solicitando que se faga unha contratación externa dunha empresa autorizada para realizar desinfeccións nos edificios públicos que estiveron en contacto co COVID “xa que só a través de empresas autorizadas no ROESB se pode certificar que a desinfección realizada é correcta e que os productos que se utilizaron son os necesarios”, afirma.

É a segunda vez que piden que se realicen desinfeccións que poidan certificarse nos colexios e edificios públicos como o ximnasio ou o propio concello, mais no seu primeiro escrito non obtiveron resposta por parte do goberno municipal. “A situación de Muxía actualmente é preocupante e creo que debemos de ser responsables e deixar de facer demagoxia”, engade a voceira. “Estanse ou estiveronse utilizando produtos como o ozono que non están homologados pola Comisión Europea de biocidas para a desinfección contra o COVID. Esto non é un xogo de rapaces, nesto hai que ser, por unha vez, rigurosos. Estamos falando da saúde dos nosos veciños”, sinala.

A portavoz do PP indica tamén que no escrito tamén trasladan as queixas que lle chegaron de varios veciños das distintas parroquias que “sinten que son veciños de segunda e así nolo trasladan xa que aínda que no núcleo de Muxía se están facer desinfeccións nas rúas, non é así nas nosas aldeas, algunhas con índices de contaxios altos, e por tanto, pedimos que se extendan as desinfeccións das zonas viarias ás parroquias”. Espera que nesta ocasión as súas peticións sexan tidas en conta.