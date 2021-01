Piden taxas bonificadas no uso do tanatorio para á veciñanza de Zas

TERRA DE SONEIRA. O PP de Zas, a través do seu portavoz, David Gómez, esixe ao goberno local que os veciños do municipio poidan beneficiarse dunha taxa bonificada á hora de contratar os servizos que ofrece o novo tanatorio municipal. En concreto, demanda unha redución mínima de 118 euros sobre unha taxa establecida de 350 €. “Levamos a nosa proposta ao último pleno e atopámonos, sorprendentemente, coa negativa dun executivo local que se xustifica dicindo que a lei non permite facer esta bonificación”, subliña o portavoz dos populares. Non obstante, lembra que a ordenanza municipal do Concello de Zas que regula a taxa das instalacións deportivas municipais, indica no seu artigo 5 que están exentos do pago os veciños, polo que “non entendemos moi ben a postura do alcalde. Queremos pensar que é por descoñecemento da norma”. M. R. L.