Pilar Iglesias será a candidata de Independentes á alcaldía de Cee

A actual portavoz de IxCee, Pilar Iglesias, será a candidata á alcaldía ceense en 2023 da agrupación de Independentes. A renuncia do secretario xeral e exalcalde, Ramón Vigo, a continuar participando na política institucional “e amosarnos o seu desexo de que o partido que contribuiu a fundar, hai vinteoito anos, continuase activo e con representación na corporación municipal, unido ao mandato máis alonxado das pautas de cortesía e corrección política, dirixido pola alcaldesa máis dictatorial da historia democrática de Cee e ao apoio das compañeiras e compañeiros, déronme a forza necesaria para afrontar este reto que nunca estivo na miña mente”, afirma Iglesias.

Di sentirse “arroupada polo cariño da veciñanza, da militancia do partido, das amizades e da familia” e quere facer valer a súa “longa experiencia na política local, na que comencei no ano 2007 cando Ramón Vigo me chamou para acompañalo na súa candidatura, na que fun de número catro e non saín concelleira”

Con posterioridade, lembra, Vigo, xa elexido alcalde, “chamoume para ser a xefa de gabinete da alcaldía. Aí foi onde comencei a decatarme da importancia que supoñía para min adicar parte do meu tempo a arranxar, ou cando menos intentalo, os problemas da veciñanza. A esa complexa tarefa axudoume a miña capacidade de traballo, o meu talante conciliador, a miña vocación de servizo e o carácter resolutivo que sempre teño ante a vida”, engade.

Posteriormente tivo a oportunidade de ser concelleira, durante cinco anos, e así “coñecer de preto uns dos grandes problemas da sociedade moderna e de contribuir a palialos na medida do posible. Neses anos fun tamén membro do goberno municipal e durante dous anos e medio a primeira tenente alcalde, o que me aportou unha visión global da xestión municipal”, afirma.

Agora ofrece toda esta experiencia política, “o compromiso de non virarlle mala cara a ninguén e escoitar as peticións veciñais con agarimo, no despacho ou na rúa, e co ánimo de intentar satisfacelas, na medida do posible”, conclúe.