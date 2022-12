Plan de mellora da rede viaria de seis parroquias vimiancesas

Vimianzo. O Concello vimiancés licitou o modificado das obras de mantemento e mellora de estradas municipais en Berdoias, Castrelo, Vimianzo, Carnés, Cereixo e Calo, cofinanciado polo Plan Único da Deputación da Coruña, que contará cun orzamento de 95.697,40 euros.

Están previstas actuacións entre Pedra do Frade, en Berdoias, e Vilaseco (Castrelo); nun tramo de estrada en Montecelos (Carnés); noutro da estrada entre Moreira e o cemiterio parroquial, en Carnés e nun treito entre Calabanda e O Foxo, en Calo. En total, máis de 4 quilómetros.

Redactouse este proxecto por encargo do Concello de Vimianzo co fin de dar resposta ao requirimento da Deputación, engadíndose ademais a preinstalación do saneamento. A modificación consiste na eliminación das actuacións da rúa Gándara (xa executada), da rúa Pontenova e do tramo Tufións-Moreira, por estar moi deteriorados actualmente, e a execución dun triplo rego non sería suficiente para arranxar os desperfectos con garantías.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez, apela á “necesidade estrutural da realización deste proxecto, en conxunto con moitos outros, para dar solucións diarias a uns problemas que veñen de lonxe”. M. L.