Polémica en Cee por nuevas discrepancias con la empresa de la recogida de residuos

A la espera de que se elabore otro pliego para licitar una nueva concesión del servicio de recogida de residuos en Cee, la actual concesionaria Servicios dos Concellos Galegos SL insiste en solicitar una compensación por el traslado de voluminosos. A este respecto, la alcaldesa, Margarita Lamela (PSOE), con el aval de sendos informes de Secretaría e Intervención, propuso al pleno desestimar la demanda de la empresa, porque existe una sentencia de enero de 2020 que rechaza la petición de la concesionaria, dado que en su día se realizó una modificación contractual por la que el Concello le está abonando unos 3.500 € mensuales por el sobrecoste del transporte de dichos residuos.

A pesar de ello, y de las aclaraciones de la interventora municipal al respecto, tanto PP como IxCee votaron en contra de la propuesta de la alcaldía, y el BNG se abstuvo. A este respecto, el portavoz de los independientes, Ramón Vigo, señaló que “se unha empresa ten que soportar un coste non previsto inicialmente, o Concello ten que resarcir e correxir iso”.

Dado que el gobierno local está en minoría, la propuesta de la alcaldesa fue desestimada. A este respecto, Margarita Lamela critica que PP e IxCee votasen en contra de una propuesta informada favorablemente por Secretaría e Intervención y les acusa de actuar en “perjuicio de los intereses de los vecinos para posicionarse a favor de una empresa a la que adjudicaron el servicio cuando ambos gobernaban en coalición”. Asimismo, lamenta la “connivencia” del BNG “ya que con su abstención se posicionó también en contra de los vecinos”.

Igualmente, la oposición hizo valer su mayoría para rechazar una transferencia de crédito, por valor de 56.000 euros, para acometer obras de mantenimiento. Entre ellas, según detalló la regidora, figuran “actuaciones solicitadas por ellos mismos en otros plenos”, como la instalación de quitamiedos en las carreteras de Ameixenda y Codesos. Además, la propuesta contempla el saneamiento de cuatro viviendas de Pallares y del Campo do Sacramento, la sustitución de una bomba estropeada y la limpieza de cunetas en varios lugares para facilitar la evacuación de agua. Tanto Antonio Domínguez (PP) como Ramón Vigo (IxCee) justificaron su voto en contra porque entienden que, a estas alturas del año, el gobierno debería tener elaborado un presupuesto. Desde el BNG, Serxio Domínguez, señaló que aunque están de acuerdo con varias de las actuaciones “hai moitas máis necesidades” y criticó que el gobierno no consesuase con la oposición las obras a ejecutar. “Si se fixese doutra maneira votaríamos a favor”, añadió.

La alcaldesa se comprometió a convocar una nueva comisión informativa para tratar de cerrar un acuerdo y, respecto, a los presupuestos aclaró que “estoy pendiente de conocer la valoración de la Relación de Postos de Traballo (RPT) para ajustar las cuentas”.

Lo que sí prosperó, con el voto de calidad de la regidora, fue la propuesta de provisión de dos plazas vacantes de albañiles. En este caso, PP e IxCee volvieron a votar en contra y ambos grupos defendieron la externalización del servicio. El BNG votó a favor y pidió que dichas plazas se convoquen lo antes posible.

Por otro lado, una vez más fue desestimado, en base a un informe desfavorable, el cambio de nombre del CEIP Eugenio López. A este respecto, el portavoz del BNG, Serxio Domínguez, lamentó que, de nuevo, la propuesta no saliese adelante y solicitó que se convoque una comisión para “facerlle chegar ao Consello Escolar unha serie de propostas de nomes ou ideas para que poidan escoller a que estimen máis oportuna, pois o que está claro é que Eugenio López non é o nome axeitado para o colexio”. La alcaldesa se mostró favorable a ello pero aclaró que “a proposta ten que partir do propio centro”.