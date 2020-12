Portos iniciou o trámite de cesión da antiga rula ó concello camariñán

CAMARIÑAS. Portos de Galicia puxo en marcha o expediente para ceder, en réxime de concesión, ao Concello de Camariñas a vella lonxa da localidade, que a administración local pretende transformar nun Museo dos Naufraxios. A iniciativa foi presentada o pasado mes de setembro ao ente portuario por parte da alcaldesa e membros do seu goberno.

A intención do executivo local, que preside Sandra Ínsua, é habilitar tamén no edificio unha sala para albergar conferencias e cursos formativos. Asemade, no proxecto contémplase a creación dunha cafetería para dar servizo aos visitantes do futuro museo.

O Concello quere aproveitar axudas, como as do Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) para poder financiar esta iniciativa e, ao mesmo tempo, darlle utilidade e poñer en valor parte da historia de Camariñas. J. M. R.