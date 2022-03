Posta a punto da iluminación do castelo de Vimianzo

Vimianzo. A Deputación da Coruña e o Concello de Vimianzo xa pensan na segunda fase do proxecto de reforma da instalación eléctrica do castelo. Tras licitar unha primeira fase, que está en execución e estará lista antes de Semana Santa, xa se ten a vista posta na continuación dun proxecto que comezaba o pasado ano.

A alcaldesa, Mónica Rodríguez; o concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez e técnicos da entidade provincial, Marina Cabana, José Yáñez e David Beiras, visitaron esta mañá o espazo. Por ser un Ben de Interese Cultural (BIC) realizouse a substitución de condutores, mecanismos e elementos de iluminación minimizando a actuación sobre a contorna.

Contou cun orzamento de 103.751,96 euros e consta das seguintes actuacións: a instalación de cadros eléctricos novos, ademais da nova iluminación e novos aparellos de emerxencia e sinalización. Tamén se instalarán condutores onde sexa necesario, e novas canles realizadas en tubaxe de cobre para canalizar os novos circuítos. Instalarase tamén unha nova toma de terra. A renovada instalación cumprirá estritamente todos as esixencias básicas en temas de seguridade, así como os parámetros de aforro de enerxía.

O presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, sinala que esta intervención é “unha continuación da nosa firme aposta polo coidado e posta en valor dun dos edificios máis senlleiros da provincia e que acolle anualmente eventos culturais como a Mostra de Artesanía en Vivo”.

Pola súa banda, a alcaldesa, Mónica Rodríguez, quixo agradecer “tanto o presidente como ó deputado de Patrimonio, Xosé Lois Penas e ó equipo técnico da Deputación o ter desenvolto un proxecto que era moi necesario no interior do noso castelo, e xa pensamos en mellorar tamén o sistema no exterior, que non só suporá melloras a nivel de aforro, tamén estéticas”.