Posta a punto en Zas dos parques biosaudables de Baio e da capital local

Zas. A Brigada Municipal de Obras do Concello de Zas vén de rematar os traballos de renovación dos parques biosaudables instalados nos paseos fluviais de Zas e de Baio.

As tarefas consistiron na retirada dos elementos existentes que se atopaban deteriorados como consecuencia do uso e na instalación doutros novos “cos que se pretende fomentar o deporte ao aire libre entre toda a veciñanza”, segundo sinalan dende o goberno local zaense.

Tanto do deseño do parque como do subministro do material encargouse a empresa Galopín Playgrounds, con sede en Cerceda.

Todos os elementos están realizados con materiais respectuosos co medio e coa saúde das persoas e, ademais de ser intuitivos e moi fáciles de usar, están deseñados para traballar todas as zonas do corpo, mellorar a mobilidade articular e correxir malos hábitos posturais. Na renovación dos parques o Concello de Zas investiu algo máis de 15.000 euros. M. LAVANDEIRA