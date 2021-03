PP e BNG de Cee plantexan varias propostas para dinamizar o mercado municipal

O goberno de Cee (PSOE) puxo en marcha a elaboración dun estudo de cara a determinar as necesidades e actuacións precisas para dinamizar o mercado municipal, e os técnicos encargados do mesmo estanse a reunir cos representantes dos grupos da oposición para recoller as súas propostas.

Dende o BNG propoñen a modificación das bases de uso dos locais, tanto no que se refire aos prezos, “case que inalcanzables neste momento para calquera emprendedor”, afirman, como no que ten a ver coa finalidade especifica de cada posto. “Na actualidade só se poden establecer alí postos de carne, peixe, froita e verduras. É preciso unha actualización para poder competir cos locais do exterior. Unha persoa debe ter a posibilidade de saír de alí coa compra feita na súa totalidade”, sinala o seu portavoz, Serxio Domínguez.

Ademais, os nacionalistas piden que se faga cumprir a normativa da zona azul, primeiro cunha campaña informativa e educativa temporal, e pasando despois a aplicala con tódalas consecuencias. Poñer as prazas de aparcamento do soto a disposición dos clientes de maneira gratuíta, revisar e adecuar a cuberta do edificio para dar solución ao problema de humidade e goteiras, elaborar un plan de mantemento axeitado do edificio, cambiar a cafetería de ubicación, pasando a estar na parte baixa, e con acceso ao exterior sen pasar polo mercado, son outras das actucións que ven necesarias dende o BNG.

A maiores propoñen que se dinamice o mercado con actos culturais ou sociais, e que se publicite periodicamente. Tamén solicitan que se promocione o “produto local e quilómetro cero para reforzar e preservar a venta das producións locais, tanto de carne ou peixe, como de vexetais, como as máis biosostibles e as de menor pegada ecolóxica, así como as que mellor sosteñen da economía local e, sobre todo, da vida das aldeas do noso rural, cada vez mais abandonado”, conclúen.

Pola súa banda, o PP entende que o garaxe debe abrirse para que “a xente poida aparcar” e ve necesario facer tamén un acceso directo dende o soto ao mercado así como a instalación de cargadores para coches eléctricos, segundo explicou o seu portavoz, Antonio Domínguez. Coincide cos nacionalistas en que hai que poñer en valor os productos da zona como as carnes, o peixe, o marisco, as froitas e as hortalizas, “pois o mercado non competir cas grandes áreas en prezos, pero sí en calidade, e iso hai que promocionalo”, engade.

Os populares tamén ven necesario abrir o mercado a novos negocios e que se habilite unha cafetería-restaurante na planta baixa “que sirva para promocionar os produtos locais”, sinala Domínguez. Asemade, entenden que hai que facer da tradicional praza de abastos “un mercado turístico, e para iso non hai que inventar nada, basta con copiar iniciativas de onde se están facendo as cousas ben”.

O portavoz do PP afirma que “ noso grupo, cando se nos chama, sempre aporta as mellores propostas, pois o noso reto é que Cee prospere”.