Preguntan no Parlamento polo ISM de Corcubión

Corcubión. A comisión de Pesca do Parlamento debaterá sobre o deterioro do Instituto Social de la Marina (ISM) de Corcubión. O BNG preguntará cales son as actuacións que a Xunta “levou o vai levar a cabo para que se manteña e reforce a plantilla para garantir o servizo médico marítimo que o sector require”.

Entenden que a Administración autonómica “non pode permanecer pasiva” despois de que se anunciase que a cobertura da vacante médica “só se fará de xeito provisional durante unha única xornada a mediados do mes de febreiro”. Ademais, engaden, o ISM “tamén avanzou que se procederá a unha reestruturación do servizo e dos centros nos que se viña realizando esta atención”.

O portavoz do BNG en Corcubión, Lois Lado, denuncia que “unha vez máis o PSOE desmantela servizos que se prestan aos mariñeiros, mentres que o PP, dende a Xunta, non realiza ningunha xestión para esixir o traspaso de competencias do ISM”. J. M. r.