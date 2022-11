Premio contra a violencia para o IES Fernando Blanco de Cee

Cee. O alumnado de primeiro curso do Ciclo Medio de Xestión Administrativa do IES Fernando Blanco, de Cee, resultou gañador do primeiro premio do Concurso 25N contra a violencia de xénero, na modalidade de traballos audiovisuais, convocado pola Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade.

O traballo premiado é o vídeo titulado Control virtual, violencia real. O alumnado participante presentou o traballo xunto coa súa profesora María José Pampín García. A entrega do premio será o vindeiro 25 de novembro na Cidade da Cultura, en Santiago, e está previsto que asista o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Recibirán cheques regalo para investir no comercio local e o instituto recibirá tamén lotes de libros.

O obxectivo do certame é poñer en valor a reflexión sobre esta lacra no ámbito escolar co foco posto na prevención e na intervención e o recoñecemento das novas violencias. M. L.