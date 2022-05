Premios literarios e inauguración oficial da escultura do Vákner en Dumbría

O Marco do Couto de Dumbría foi escenario este sábado do acto de entrega dos premios do concurso literario Territorio Vákner e da inauguración oficial da escultura adicada ao monstro que asaltaba aos peregrinos no medievo, co descubrimento dunha placa emprazada ao seu carón.

Uns actos aos que se sumou o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González, e nos que participaron tamén os alcalde anfitrión, José Manuel Pequeño, as rexedoras de Cee e Vimianzo, e os alcaldes de Fisterra, Laxe e Ponteceso, ademais de varios concelleiros da zona, así como a directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez, entre outros.

O presidente provincial sinalou que Territorio Vákner “é un proxecto de innovación, aínda que baseado nunha personaxe ancestral, que conta cun gran valor dinamizador e transformador da economía local”. O rexedor dumbriés asegurou que esta iniciativa “é só a primeira fase dun proxecto territorial que abarca de Santiago a Fisterra”, e a representante da Cidade da Cultura felicitou aos impulsores da proposta, pois conseguiron converter ao monstro en “algo fermoso” e que será un “motor cultural e turístico para a comarca”.

Ao remate da entrega de premios, a banda Luar Na Lubre interpretou os temas Vákner e Fisterra e procedeuse ao descubrimento dunha placa conmemorativa. Os dous cativos gañadores do concurso Relatos Vákner na categoría de primaria e secundaria, Xiana Pousa e Miguel Mosteyrín, foron os encargados de descubrila.

Depois o historiador e coordinador do Proxecto Vákner, Antón Pombo, explicou aos asistentes a historia agora revivida do monstro que se lle apareceu ao bispo armenio Mártiros cando camiñaba cara a fin da terra. Amosou ademais o seu convencemento de que, agora que se lle deu forma a esa besta, “seguro que esta escultura será unha das máis fotografadas do Camiño de Santiago”.

A xornada pechouse pola noite cun concerto de Luar Na Lubre xunto aos seus convidados: Víctor Manuel, Ismael Serrano, Carlos Goñi (Revólver), Alexandra Suárez e Gaiteiros de Buxantes.