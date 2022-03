Presentarán en Olveira o libro ‘O toque pechado’

DUMBRÍA. A casa da cultura de Olveira (Dumbría) acollerá o día 2 de abril, a partir das 21.00 horas, a presentación do libro O toque pechado, de Pablo Seoane, de Cacheiras (Teo). O acto está organizado pola Asociación Fonte Santa de Buxantes. Esta obra é o froito de dous anos de intenso traballo e nela o seu autor pretende axudar a todos os gaiteiros e gaiteiras que se propoñan aprender ou mellorar no toque pechado para a gaita de fol galega. Seoane aproveitou o tempo do confinamento por mor da covid para dar forma a unha idea que xa facía tempo que tiña encima da mesa. “Moita xente do sector da música e o baile tradicionais deixaron de ter actividade, tanto docente como artística, polo que era o momento de facelo”, afirma Pablo Seoane. Como gaiteiro e docente, asegura que a mellor forma de dominar os distintos estilos de toque pechado é traballar con exercicios previos e, por suposto, cas músicas axeitadas a este xeito de tocar. M. Lavandeira