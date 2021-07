Preto de dous mil visitantes en Vilán

CAMARIÑAS. Un total de 1.948 persoas visitaron o pasado mes de xuño o faro de cabo Vilán, segundo informa a Asociación de Empresarios e Promoción Turística de Camariñas, que preside Olga Campos. O 42% dos visitantes procedían de diferentes puntos do territorio nacional, destacando os chegados de Madrid (30%), Cataluña (15%) e Castela e León (14%). Polo que respecta aos turistas galegos, foron maioría os da provincia da Coruña (71%). Do extranxeiro chegaron visitantes de Francia (o 25% dos foráneos), Portugal (19%), Alemaña (15%) e Suiza (5%), entre outros países de Europa. Tamén contabilizaron turistas chegados dende o outro lado do Atlántico: Estados Unidos, Canadá, e Centro e Sudamérica. J. M. R.