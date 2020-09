Primeira concentración de traballadores de Xeal en Brens contra o ERTE

Costa da morte. Os traballadores e traballadoras da fábrica de ferroaliaxes de Cee concentráronse onte diante da factoría de Brens para rexeitar a decisión de Xallas Electricidad y Aleaciones (Xeal) de aplicar o expediente de regulación temporal de emprego (ERTE). Alegan que foi asinado hai máis de ano e medio cando as plantas aínda pertencían a Ferroatlántica. O comité ten convocadas dúas novas concentracións: o mércores día 23, ás 19.00 horas, diante da casa do concello de Cee e o xoves 24, á mesma hora, nas centrais hidroeléctricas. Dende o comité denuncian que “a empresa se está a aproveitar da pandemia para afondar no desmantelamento das fábricas” e instan á Xunta a actuar de inmediato esixíndolle a Xeal que presente o plan de viabilidade ao que obrigan as claúsulas das concesión, e un plan de rearranque dos fornos. J. L.