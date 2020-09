Programa de apoio aos comercios minoristas da área da Costa da Morte

FISTERRA. A Cámara de Comercio da Coruña organiza un ciclo de reunións informativas polos concellos para dar a coñecer o programa de apoio ao comercio minorista. As primeiras citas son este xoves, ás 16.15 horas, no salón de plenos de Fisterra, e ás 19.00 horas na sala de sesións de Corcubión. O venres, celebraranse na Casa de Pedra de Camariñas (9.00 horas) e no centro sociocultural de Baio (Zas), a partir das 13.30 horas. O luns, día 28, informarán na casa do concello de Muxía (9.30 h.) e no salón de plenos de Laxe (13.00 h.). O ciclo pecharase o martes, día 29 no edificio de servizos múltiples de Coristanco (9.30 h.). O programa da Cámara pretende fomentar a innovación e mellorar a competitividade dos establecementos creando propostas de valor diferentes, experiencias de compra, mellorando a comunicación e a venta online. J. M. R.