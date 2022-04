Promoción turística de Zas en tres mil salvamanteis dos locais hostaleiros

Aproveitando a Semana Santa, o Concello de Zas vén de poñer en marcha unha nova iniciativa coa que se pretende, por un lado, apoiar ao sector hostaleiro do municipio e, por outro, promover os principais atractivos turísticos, segundo o alcalde, Manuel Muíño. Repartirán 3.000 salvamanteis individuais de papel nos diferentes locais hostaleiros do concello de forma gratuíta. Desta forma, os comensais poderán planificar a súa visita ao municipio mentras degustan un bo almorzo, xantar ou cea en calquera dos locais zaenses. Trátase dun deseño divertido cun mapa pirata de tesouros turísticos distribuídos por Zas; entre os que destacan as Torres do Allo, a ruta da Auga, a Carballeira de Baio, Pico de Meda, o Dolmen Arca da Piosa e Brandomil, entre outros.