Proxectan dúas sendas peonís en Camelle e en Lingunde

Camariñas. O Concello de Camariñas levará ao pleno este venres a aprobación do Plan Único dotado con 321.000 euros para reforzar o Servizo de Axuda no Fogar (SAF) municipal, construír dúas sendas peonís, facer fronte a gastos correntes e reducir a débeda.

Así, por unha banda, o goberno local decidiu ampliar e reforzar o SAF cos 49.410,55 euros que lle corresponden do Plan Único Social. Pola outra, a asignación do Plan Único 2022 de cooperación ás obras e servizos suma 271.823,61 euros, dos que 141.173 euros serán para financiar gastos correntes e axilizar pago a provedores, 10.587,98 euros para a redución de débeda con entidades financieiras e 120.062,63 euros para investimentos.

Neste último epígrafe inclúense dous proxectos: a construción dunha senda peonil a Lingunde, que conta cun orzamento de 71.662,79 euros; e a pavimentación e delimitación da senda peonil en Rociñas-Carrofeito (Camelle), valorada en 48.399,84 euros.

No Plan Complementario, valorado en 287.576,48 euros, incluirán o arranxo do acceso ó campo de fútbol e dun camiño de Brañas Verdes; saneamentos e a mellora do pavimento do campo da feira de Ponte do Porto; osaneamento na rúa Rozas de Arou; a pavimentación do camiño de Portocelo-Atalaia-Castelo; a reparación do pavimento na rúa Do Bico e, o acondicionamento do firme de pistas no lugar de Trasteiro, Xaviña.