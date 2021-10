Proxectan melloras nas redes viarias de Senande, Trasufre e Frixe

O goberno local de Muxía proporá no pleno do vindeiro xoves un plan para mellorar a rede viaria e os camiños interiores no rural. Consta de dúas intervencións, cun investimento de máis de 134.000 euros con cargo ao Plan Único da Deputación da Coruña.

O primeiro proxecto recolle a mellora da vía que conecta Senande e o núcleo de Trasufre, cun importe que supera os 41.000 euros. A segunda obra, de maior inversión e complexidade, ten un orzamento de máis de 93.000 € e consiste nunha fase en Frixe que pretende a realización dos camiños interiores cunha estética traballada combinando pedra e formigón. Ademais, esta última inclúe a instalación de canalización de saneamento e de augas pluviais.

Desde xeito, queren continuar coas actuacións empezadas fai poucas semanas no lugar de Frixe, onde nas últimas datas remataron obras como a construción dunha vía interior, facendo mais ancho e accesible o espazo de circulación. Desde o executivo destacan “o firme compromiso co rural” e engaden que “estas obras non serán as únicas melloras en Frixe, xa que nun futuro se quere ir incluíndo diferentes propostas ata deixar o núcleo completo listo e acondicionado”.

Na mesma liña, o alcalde, Iago Toba, considera que “este ambicioso plan de mellora da rede viaria e dos camiños interiores inclúe intervencións moi necesarias e que ademais dan mostra do compromiso total que ten este equipo goberno por mellorar a calidade de vida da veciñanza do noso rural”.