Proxectan o foto-documental ‘Saida de emerxencia’ na casa da cultura de Cee

O fotógrafo Marcos Rodríguez e o xornalista Fran Hermida presidirán este venres, día 15 ás 21.00 horas, na casa da cultura de Cee a proxección do foto-documental Saída de emerxencia, no que narran a súa experiencia con motivo da viaxe que fixeron á fronteira de Ucraína para recoller a 47 persoas que fuxiron da guerra e que, a día de hoxe, están vivindo en diferentes lugares da xeografía galega. Historias “con nomes e apelidos de xente que deixou todo atrás para fuxir dun futuro incerto, pero que tamén deixaron familiares no seu país de orixe”, afirman.

A concelleira de Benestar Social, Emilia Trillo, dará a coñecer tamén a labor realizada polas administracións públicas, entre elas o Concello de Cee, para acoller aos refuxiados.

E o luns, día 18, a sala de exposicións da casa de cultura acollerá o acto inaugural, ás 20.00 horas, da mostra fotográfica Mar de Ardora, de Ana García, que ten como base a publicación do mesmo título, editada polo Clúster de Turismo de Galicia. A través das súas imaxes, a fotógrafa fai un percorrido polos espazos da Costa da Morte nos que se pode desfrutar deste espectáculo tan especial que ofrece a natureza. A exposición poderá visitarse ata o 31 de xullo.