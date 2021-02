O PP de Muxía critica o traspaso dos seguros municipais a unha entidade bancaria

MUXÍA. O PP no Concello de Muxía, a través da súa portavoz, Sandra Vilela, levará ao pleno a súa queixa sobre a decisión tomada polo goberno local e que afecta á xestión da carteira de seguros municipais. En concreto, censuran o feito de que o executivo decidis poñer en mans dunha entidade bancaria todos os seguros que, na actualidade, ten en vigor o Concello de Muxía, deixando así sen unha importante parte do seu negocio aos axentes, corredores e mediadores que traballan no municipio. “Ata a data, repartíase a carteira de seguros entre os moitos profesionais que traballan e que teñen a súa sede en Muxía”, apuntou

Vilela, quen cualificou de “aberrante” a decisión tomada polo executivo local, tendo en conta que, tal e como explicou, a medida supón un “duro golpe” para a xa maltreita economía do concello.

“O cambio é, de xeito evidente, incompresible desde todos os puntos de vista, tanto o profesional como, e tal vez máis importante, o económico”, subliñou Vilela, quen explicou que, en primeiro lugar, e ao seu xuízo, unha entidade bancaria “nunca ofrecerá un servizo tan próximo como o que brinda un corredor ou un axente” e, en segundo lugar, porque esa “non é a mellor maneira que pode ter unha administración para apoiar ao comercio local”.

Ante esta situación, a portavoz dos populares no Concello de Muxía avanzou que a súa formación esixirá ao executivo local que explique unha decisión que, segundo Vilela, causou un gran malestar en todo o sector de seguros do municipio.

A este respecto, o alcalde, Iago Toba, di estar “sorprendido porque a portavoz estea máis preocupada polo mundo dos seguros que polos servizos dos veciños, pois deste xeito, sen subir impostos, imos obter un importante aforro”. Sinala que “nunha soa póliza conquerimos aforrar case que 3.000 euros”. Cartos, engade, que “poderemos dedicar a servizos sociais, axudas ou obras”.

O rexedor sinala que o Concello está implantando un sistema de cobro automático e que moitas das pólizas “levaban anos sen revisar e tiñan uns custes moi elevados”. Sinalou ademais que, “isto non quere dicir que non poidamos contratar outros seguros con outras compañías, pero o que buscamos é optimizar a xestión e un aforro polo ben dos veciños e veciñas de Muxía”.