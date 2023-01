Raquel Rodríguez rexeita volver a ser a candidata do PP a alcaldía de Vimianzo

Vimianzo. A portavoz do Partido Popular de Vimianzo, Raquel Rodríguez, comunicoulle á formación que non volverá ser candidata á alcaldía tras decidir “dar un paso á beira e abandonar a primeira liña da política local”, dixo.

Unha decisión que, segundo Evaristo Ben, secretario provincial do PP, xa coñecían “desde hai tempo” e, desde entón, “puxémonos ao choio para construír un novo proxecto en Vimianzo”, explicou.

Logo da reunión mantida cos integrantes do PP o pasado mércores, Ben dixo que “é de agradecer a Raquel e a todo o seu equipo o traballo e o firme compromiso amosado nos últimos anos”. Ben avanzou que a dirección provincial “comunicará nas próximas semanas o nome da persoa encargada de liderar un proxecto que volverá ilusionar aos veciños que nas eleccións xerais e autonómicas elixen maioritariamente a papeleta do Partido Popular no concello de Vimianzo”.

O PP ten dous concelleiros na Corporación vimiancesa e exerce a oposición, xunto con Adiante Vimianzo (5 edís), a un goberno local en minoría (PSOE, 6 edís) presidido por Mónica Rodríguez. Os membros de Adiante veñen de reintegrarse no BNG e presentar ao seu novo candidato: Benxamín Queiro. J. M.