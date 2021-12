Reaberta ao tráfico a ponte de Baio sobre o río Grande

Zas. Na tarde do venres quedou aberta ao tráfico a ponte sobre o río Grande, en Baio (Zas), tras o avance das obras de ampliación, tal e como se tiña comprometido a Xunta cos veciños e empresarios.

Agora continuarán os traballos de remate: aglomerado, beirarrúas e sinalización, que só precisarán de cortes puntuais. Non obstante, para minimizar as afeccións, estes traballos realizaranse xa en 2022, unha vez finalizado o período de Nadal.

As obras avanzaron a bo ritmo nas últimas semanas coa montaxe das lousas que conforman o taboleiro ampliado da ponte. Trátase de pezas de 12 metros de longo e con pesos que varían entre as 14 e as 25 toneladas. Cómpre lembrar que nesta actuación, ante as dificultades técnicas atopadas ao inicio da súa execución, foi necesario acometer unha reorganización dos traballos e da circulación, da que foron informados os alcaldes dos concellos de Vimianzo e de Zas.

A Xunta está a investir 328.000 euros nas obras de rehabilitación e ampliación da ponte, co fin de poñer en valor a propia estrutura e a súa contorna, tanto as beirarrúas, como as marxes do río e os treitos de acceso á ponte. A obra, que conta coa resolución favorable da Comisión Provincial de Patrimonio, céntrase na ampliación da sección transversal mediante a execución dunha lousa de formigón armado, con voadizos en ambos os laterais. Permitirá reordenar o tráfico rodado e peonil. M. LAVANDEIRA