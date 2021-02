Reabren a partir do martes o castelo e os Batáns do Mosquetín

O Concello de Vimianzo abrirá a partir do martes o castelo e os Batáns de Mosquetín, e plantéxase facer o mesmo coa feira do vindeiro xoves, pero aínda non se acordaron definitivamente os termos de dita apertura.

Os acordos foron adoptados na comisión de seguimento do COVID na que participaron a alcaldesa, Mónica Rodríguez; a concelleira de Benestar Social, María José Pose; a traballadora social e representantes de Policía Local, Protección Civil e Emerxencias.

As instalacións deportivas municipais volverán abrirse, coa salvedade da pista de pádel, danada pola pasada borrasca Karim e que está pendente da reparación, e do ximnasio municipal, no que está proxectado facer obras de acondicionamento.

Mónica Rodríguez, sinala que “esta nova fase na que entra Vimianzo, con peche perimetral desde o pasado 30 de outubro, ten que servir

como renacer da nosa sociedade, do noso comercio e da nosa vida como pobo”, e insiste en manter “en todo momento as medidas que nos fixeron chegar a este punto óptimo: mascarilla, lavado de mans e distancia social. Pido moita prudencia para non retroceder neste contexto”, finaliza.