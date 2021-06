Reapertura do faro de cabo Vilán

A Asociación de Empresarios e de Promoción Turística de Camariñas, que preside Olga Campos, reabrirá hoxe ao público as portas do edificio do faro de cabo Vilán. Atenderán aos visitantes de 11.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, de martes a domingo. O colectivo fíxose cargo do inmoble do faro no ano 2012, grazas á concesión da Autoridade Portuaria da Coruña. Dende o faro ofrecen información turística aos milleiros de visitantes que cada ano se achegan a este espazo natural, que é un dos máis visitados da Costa da Morte. Ademais, organizan numerosas exposicións nunha das salas do edificio, complementando así os atractivos da contorna cunha variada oferta cultural. Asemade, dispoñen de cafetería e unha pequena tenda de agasallos artesáns.