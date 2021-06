Reclaman que se anule a venda de FerroAtlántica á empresa Íthaka

Cee. O comité de empresa de Xeal esixe a posta en marcha inmediata dos fornos e a recuperación do emprego destruído, e reclama á Xunta que declare a nulidade da operación de venda entre FerroAltántica e Ithaka. Consideran que foi unha “operación fraudulenta de cambio, xa que na práctica as plantas de Cee e Dumbría funcionan como unha maquila de Ferroglobe, sendo este grupo o provedor exclusivo e o comprador único de toda a produción, constituíndo unha segregación encuberta das actividades”.

Aseguran que nin FerroAtlántica, nin sobre todo o fondo americano comprador (xestionado por Íthaka) “adquiriron ningún compromiso por escrito do futuro funcionamento deste centro de traballo, nin fixeron entrega do contrato de compra-venda, malia terllo solicitado en reiteradas ocasións”. Din que o tempo estalles a dar a razón, “xa que desde o proceso de cambio de titularidade se está a poñer en perigo a viabilidade das fábricas e o mantemento dos postos de traballo, requisito recollido no titulo concesional e en distintas sentenzas xudiciais xa firmes”.

De feito, engaden, hoxe mesmo fíxose público polo Tribunal Supremo a denegación do recurso presentado no seu día por FerroAtlántica e continuado por Xeal contra a resolución de 2017 que impide a segregación das actividades e obriga a manter os postos de traballo e garantir a viabilidade das fábricas. “Denunciamos a situación de abandono industrial desde a chegada ás fábricas de Cee e Dumbría do fondo de investimento lthaka, ao estar reducida á mínima a actividade dos fornos, a caída do emprego en 30 postos de traballo no cadro de persoal, en 80 no emprego eventual anual, así como nas empresas auxiliares. Para máis gravidade, a dirección da empresa comezou un proceso de despedimentos disciplinarios”, afirman.

Por iso, consideran que a Xunta non pode seguir mirando para outro lado “e seguir sendo cómplice destas actuacións da empresa que están levando á ruína as nosas fábricas e, por extensión, a toda a comarca”. Din que o Goberno galego ten competencias, tanto en materia industrial como sobre as concesións das centrais, “e ten que exercelas, facendo valer a resolución do Supremo. E iso significa defender a viabilidade das factorías e a continuidade dos empregos, e non facilitarlle a Xeal poder levar adiante os seu plans de segregación de actividades”.

Ante esta situación, reclaman da empresa a inmediata posta en marcha dos fornos e a cobertura de todos postos de traballo destruídos na cadro de persoal, no emprego eventual e nas auxiliares desde xullo de 2019. Así mesmo, piden a inmediata readmisión do último traballador despedido. E dos concellos da comarca, da Deputación da Coruña e do Parlamento galego, “o apoio ás reivindicacións e accións legais e xudiciais postas en marcha polo comité de empresa na reclamación ante a Xunta e ante os tribunais para que se recoñeza a nulidade da operación de venda realizada polo Grupo FerroAtlántica (FerroGlobe) a lthaka “por non terse requirido autorización administrativa previa como no ano 1992”.

De igual xeito, o comité de empresa ten convocado un novo calendario de mobilizacións que comezou hoxe, 4 de xuño, e terá continuidade todos os venres con concentracións, ás 14:45 horas, diante da fábrica de Brens (Cee).