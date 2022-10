Recollen a historia do Batallón Literario da Costa da Morte nunha obra audiovisual

O Museo do Pobo Galego acollerá este mércores, día 5 ás 19.00 horas, a presentación do dvd Batallón Literario da Costa da Morte. 25 anos despois, un proxecto que naceu no Hotel Bela Fisterra é nas súas redes sociais baixo a coordinación do poeta Modesto Fraga. A idea é celebrar o cuarto de século da orixe deste colectivo que revolucionou a maneira de entender e divulgar a poesía neste curruncho de Galicia.

A montaxe audiovisual recolle gravacións, de entre 2 e 5 minutos, nas que membros do Batallón Literario e contemporáneos, incluso novas voces da poesía, recitan ou reflexionan sobre o que supuxo este movemento poético que comezou nos anos 90.

Concha Blanco, Alexandre Nerium, Fernando Cabeza Quiles, María Lado, Domingo Tabuyo, Xosé María Lema, Rosa Méndez, Estevo Creus, Rafa Vilar, Manuel Vilar, Xosé Iglesias, Xosé H. Rivadulla Corcón, Rocío Leira, Modesto Fraga, Paco de Tano, Miro Villar, María Canosa, Moncho Bouzas, David Creus Andrade, Sesé Canitrot, Rafael Lema, Rosalía Fernández Rial, Miguel Anxo Fernán Vello, Xoán Alberte Moure, Diana Varela, Xavier Seoane, Xosé Manuel Lobato, Roberto Traba Velay, Eduardo Toba, Rocío Blanco, Xesús Bermúdez, Marilar Aleixandre , Xosé Antonio Andrade, Branca Vilela, Chisco Fernández Naval, Natalia Lema, Luís Lamela García, Ainhoa Conde, Rafael Mouzo, Serxio Iglesias, Mónica Goñez e Manoele de Felisa son os protagonistas desta homenaxe e lembranza do Batallón Literario.

A montaxe do dvd correu a cargo de Teiga Studio, “a empresa de deseño máis laureada de Galicia, con máis de 250 premios (máis de 200 internacionais)”, afirma Pepe Formoso, xerente do Hotel Bela Fisterra. Trátase dunha edición limitada que incorpora un código QR para poder descargar o documental.

No acto de presentación participarán o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; o director do Museo do Pobo Galego, Manuel Vilar; o poeta e coordinador da iniciativa, Modesto Fraga; e o precursor do proxecto, Pepe Formoso. O acto pecharase coa actuación de Manoele de Felisa, que interpretará Feros Corvos.