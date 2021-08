Recuperan as merendas de campo na romaría de San Ramón do Allo

Zas. O 31 de agosto volve a romaría de San Ramón ás Torres do Allo; un evento que conta con máis de catro séculos de historia e que o Concello de Zas recuperou hai uns anos. O cartel inclúe un completo programa de actividades que se desenvolverán na contorna do pazo cumprindo as medidas de prevención da COVID. Haberá postos de artesanía entre as 10.00 e as 15.00 horas, nos que se ofertarán traballos realizados con liño e encaixe, cestos, xabróns, xoias, complementos.... Asemade, impartiranse obradoiros de cestería, liño, encaixe e barro para que toda aquela persoa que visite o mercado e o desexe poda afondar sobre estes oficios tradicionais. Recoméndase inscribirse previamente chamando aos números 981 75 13 98 ou 981 71 80 56. A participación é de balde.

Na romaría de Romaría de San Ramón non podía faltar a música polo que ás 13:30 horas Arredores ofrecerá un concerto en acústico. Este é un grupo musical creado en 2019 e que triunfa aló por onde vai coa súa música tradicional. Este ano, como novidade, recuperaranse as merendas de campo que se facían o día da festa de San Ramón polo que cada visitante poderá levar a súa propia comida e desfrutala na contorna das Torres do Allo. Tamén haberá un posto de pulpeira e outro de rosquillas.

Esta unha actividade organizada polo Concello de Zas, a través da Concellería de Cultura, e que conta coa colaboración da Deputación da Coruña.