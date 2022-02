Reforzarán a seguridade en estradas de Cee e Ponteceso

Cee. A primeira fase do Plan de Vías Provinciais (VIPI) 2022, da Deputación da Coruña, inclúe un investimento de 1,5 millóns de euros para mellorar a seguridade viaria na DP-4307 en Ponteceso e a DP-2303 en Cee.

No caso da estrada que une Malpica e Ponteceso, actuarase no tramo correspondente a Lestimoño. Os traballos, que contan cun orzamento de 830.960 €, consisten na ampliación da calzada, dotándoa de dous carrís de 3 metros e unha beiravía de 30 centímetros na marxe escentímetros na marxe dereita, e a construción de beirarrúas.

Ademais, dotarase á vía dun sistema de drenaxe de pluviais e, ao mesmo tempo e de xeito coordinado, o Concello de Ponteceso encargarase de executar a colocación dos servizos de abastecemento, saneamento, rede eléctrica, telecomunicacións e canalizacións para a iluminación.

Pola súa banda, o proxecto para a mellora da seguridade viaria na DP-2303 en Bermún (Cee), que conta cun investimento de 647,220,11 €, inclúe a mellora dos itinerarios peonís, acondicionando as beirarrúas existentes e ampliándoas ata os dous metros. Ademais, renovarase o pavimento da senda de aglomerado existente e prolongarase esta cara o sur, ata o cruce coa estrada AC-552, e cara o norte, neste caso por ambas marxes da vía, construíndo dúas sendas de 2 metros de ancho ata a finalización do núcleo de Bermún, dotándose na marxe esquerda dunha banda de aparcamentos en liña.

En canto ao tráfico, construirase unha rotonda de 28 metros de diámetro exterior e 12 metros de diámetro interior para facilitar as diferentes manobras e provocar unha importante diminución da velocidade á que pasan os vehículos actualmente por esta zona poboada.

Por último, mellorarase a drenaxe do tramo que vai do PK 11+000 ao PK 11+200 coa instalación dunha cuneta de seguridade dotada de sumidoiros e tubaxe de pluviais para evitar a acumulación de auga na vía. As obras completaranse coa renovación da sinalización tanto vertical como horizontal.