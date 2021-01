Rehabilitación integral do centro de usos múltiples da capital de Soneira

Vimianzo. O Concello de Vimianzo comezou esta semana os traballos de rehabilitación do centro de usos múltiples, orzamentados en 153.147,92 €. A actuación inclúe a mellora da eficiencia enerxética do edificio coa substitución de todas as carpinterías de madeira por unhas de aluminio. Plantéxase tamén o pintado das fachadas; a reparación do porche de madeira; e a reforma dos aseos para facelos accesibles para as persoas con mobilidade reducida, así como a creación dunha rampla de acceso na entrada do edificio e o acondicionamento dun almacén. O concelleiro de Obras, Miguel Ángel Pérez, destacou esta intervención como “moi necesaria debido ás deficiencias que presentaba o edificio. Contamos que, logo destes traballos, Vimianzo conte cun espazo de usos múltiples acorde cas demandas de moitos veciños e veciñas”. J. M. R.