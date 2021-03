Repite en Cee ‘Somos criminais’

Ante a magnífica acollida por parte do público de Cee no primeiro pase, o espectáculo Somos criminais de Carlos Blanco e Xosé A. Touriñán, haberá unha segunda proxección no Auditorio Baldomero Cores. A primeira, para as que xa están agotadas as entradas, será o sábado, día 13, ás 20.00 horas, e a segunda o domingo á mesma hora. O acceso (para maiores de 12 anos) é gratuíto e a retirada de invitacións para o segundo pase poderá facerse ata o venres, se non se agotan antes, na casa da cultura, no segundo andar, de 9.30 a 13.30 horas e na biblioteca Francisco Mayán, de 16.30 a 19.30 h. O espectáculo audiovisual en formato cinematográfico é unha continuación da obra que xirou polos teatros galegos antes da pandemia e, durante a mesma, emitiuse en streaming.