Salto celebra Santa Irene con música e gastronomía

Vimianzo. A parroquia de Salto celebra esta fin de semana as festas de Santa Irene. Comenzará o venres, día 29, coa IV Festa do Polbo, a partir das 20.00 horas. A verbena estará amenizada por Fania Blanco Show e a discoteca móbil CDC.

O sábado, día 30, haberá misa solemne ás 13.00 horas. A música poñerana un grupo de gaitas e o Dúo Charada na sesión vermú, e pola noite actuará a orquestra Arizona, que estará acompañada pola disco móbil Fabrik.

As celebracións rematarán o domingo, con misa na hnra da Virxe das Neves ás 13.00 hroas e as actuacións do grupo de gaitas e baile tradicional Foliada de Salto e o Dúo Charada. Haberá carpa e tamén inchables gratis o sábado e o domingo. J. M. raMOS